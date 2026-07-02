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Zaniolo, parla il dg dell’Udinese: “C’è volontà di trovare un punto d’incontro”

Published

5 ore ago

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Pallone Lazionews.eu

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha concesso un’intervista ai microfoni di TV12 ai quali ha risposto ad una domanda sul futuro di Nicolò Zaniolo, sul quale tra le tante è presente anche l’interesse della Lazio.

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Le parole di Collavino su Zaniolo

“Zaniolo? Stiamo ragionando e parlando, c”è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d’incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione.”

Come riportato da TMW se Zaniolo non dovesse trovare l’intesa con i friulani ci sarebbero diverse società di Serie A pronte a tesserarlo. L’ex Roma piace infatti oltre che alla Lazio anche a Juventus e Milan.

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