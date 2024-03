Colloquio Tudor - Luis Alberto: gioca chi merita

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR LUIS ALBERTO COLLOQUIO- Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c'è stato un colloquio tra il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor e Luis Aberto.

Cosa si sono detti Tudor e Luis Alberto?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha riportato che nella giornata di ieri c'è stato un breve incontro riconoscitivo tra Igor Tudor e Luis Alberto. Il nuovo tecnico biancoceleste, ha l'obbiettivo di rivitalizzare la rosa e ha deciso di mettere le cose subito in chiaro con il fantasista spagnolo. Tutti sono in discussione e nessuno è sicuro del posto da titolare. Molto probabilmente si giocherà con il doppio trequartista ed è lì che il mago deve riguadagnarsi il posto. Tudor è stato subito chiaro ed è entrato a gamba tesa a Formello per risollevare la squadra capitolina dalla crisi. Una sola parola d'ordine: gioca chi merita.