COLLOVATI LOTTA SCUDETTO- Sabato alle 17:15, la Lazio affronterà il Sassuolo nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A. Alle 22:45 andrà invece in scena un’incontro decisivo per la lotta scudetto: quello tra Juventus e Atalanta. L’ex calciatore Fulvio Collovati si è espresso a riguardo, ai microfoni di Novantesimo minuto.

Le parole di Collovati

o se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita. E poi se l’Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto”.

