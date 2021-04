Tempo di lettura: < 1 minuto

COLOMBIA – Brutta avventura per Fredy Guarin. Il centrocampista ex Inter oggi è stato arrestato a Medellin dopo aver aggredito i suoi genitori. Il calciatore, attualmente tesserato con i Millonarios di Bogotà, in alcuni video amatoriali è apparso in evidente stato di alterazione oltreché sporco di sangue. Le cause dell’aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti.

