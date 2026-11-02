Connect with us

NOTIZIE

Lazio 2-1 Cagliari, male Colombo: sbaglia quasi tutto per i quotidiani

Published

42 minuti ago

on

Andrea Colombo dirige una partita di Serie A Lazionews.eu

Non esente da colpe per i quotidiani l’arbitro di Lazio-Cagliari Andrea Colombo: analizzando gli episodi dalla partita, il direttore di gara in più di qualche occasione non è apparso lucido: ecco le sue pagelle.

Leggi Anche: MOVIOLA Lazio Cagliari 2-1: Colombo indeciso su un paio di episodi, Var in silenzio

Le pagelle di Colombo in Lazio 2-1 Cagliari

Tanti errori dicevamo per Andrea Colombo nella direzione di Lazio-Cagliari. Per Il Corriere dello Sport intanto il contatto Fazzini-Frattesi poteva essere punito con un calcio di rigore. Non ferma inoltre il gioco quando Dele-Bashiru abbatte con una conclusione Deiola e anche sulla valutazione di alcuni falli ha lasciato molto a desiderare. Ecco di seguito i suoi voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 5.5

IL CORRIERE DELLO SPORT – 4.5

TUTTOSPORT – 5

IL MESSAGGERO – 4

LA REPUBBLICA – 5

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI