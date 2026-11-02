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Lazio 2-1 Cagliari, male Colombo: sbaglia quasi tutto per i quotidiani
Non esente da colpe per i quotidiani l’arbitro di Lazio-Cagliari Andrea Colombo: analizzando gli episodi dalla partita, il direttore di gara in più di qualche occasione non è apparso lucido: ecco le sue pagelle.
Leggi Anche: MOVIOLA Lazio Cagliari 2-1: Colombo indeciso su un paio di episodi, Var in silenzio
Le pagelle di Colombo in Lazio 2-1 Cagliari
Tanti errori dicevamo per Andrea Colombo nella direzione di Lazio-Cagliari. Per Il Corriere dello Sport intanto il contatto Fazzini-Frattesi poteva essere punito con un calcio di rigore. Non ferma inoltre il gioco quando Dele-Bashiru abbatte con una conclusione Deiola e anche sulla valutazione di alcuni falli ha lasciato molto a desiderare. Ecco di seguito i suoi voti.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – 5.5
IL CORRIERE DELLO SPORT – 4.5
TUTTOSPORT – 5
IL MESSAGGERO – 4
LA REPUBBLICA – 5
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
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|Como
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|6
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|10
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|14
|10
|10
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|9
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|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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