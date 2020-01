Tempo di lettura: < 1 minuto

COLONNESE LAZIO – Nella serata di ieri, la Lazio ha pareggiato per 1-1 contro la Roma nel derby valido per la 21esima giornata di Serie A. L’ex biancoceleste Francesco Colonnese, ha parlato così degli uomini di Inzaghi ai microfoni di Tmw Radio.



Le parole di Colonnese sulla Lazio

“Giocano sempre gli stessi e alcuni big non sono al top. Sapevamo dovesse arrivare un momento delicato, ma non interverrei sul mercato per un unico obiettivo. La reputo fortissima già adesso e potrà rivelarsi una grande insidia da qui alla fine del campionato”.

