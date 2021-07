Colonnese: “Lazio? Con acquisti giusti può fare un grande campionato”

- Advertisement -

COLONNESE INTERVISTA – Con gli Europei sullo sfondo, le squadre di Serie A si preparano alla prossima stagione. La Lazio oggi ha cominciato ufficialmente la sua stagione con le visite mediche in Paideia. Squadra riunita per le visite mediche e società che inizia a fare sul serio sul mercato per dare a mister Sarri una rosa competitiva. Di questo ha parlato Francesco Colonnese ai microfoni di TMWradio.

L’era Sarri

“Con Basic, Hysaj e Felipe Anderson c’è una prima Lazio di Sarri? Per me devono cambiare qualcosa in mezzo al campo, gli servono altri centrocampisti così come di altri esterni, sia difensivi che offensivi, visto che questi ultimi non li ha. Io però confido molto in Sarri, uno dei migliori in circolazione, un maestro di calcio. Se gli comprano i giocatori che chiede, possono fare un grande campionato”.

Su Lazzari

“Se guardo Cuadrado penso che possa fare il quarto di difesa. Penso e presumo questo, per me può riuscirci, l’ha fatto pure nell’Italia. Cuadrado è diventato uno dei terzini migliori in giro, per me Sarri può migliorare pure Lazzari”.