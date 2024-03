Calciomercato Lazio, piace Colpani: occhio alla concorrenza

Tempo di lettura: < 1 minuto

COLPANI LAZIO CALCIOMERCATO MONZA- La Lazio segue con molto interesse il centrocampista del Monza Andrea Colpani per il mercato estivo occhio però alla concorrenza.

Lazio, occhio su Colpani ma attenzione alla concorrenza

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, sia la Lazio che l'Atalanta osservano con molta attenzione il centrocampista del Monza Andrea Colpani. Il giocatore è stato accostato ai biancocelesti già nel mercato invernale, ma il suo nome potrebbe farsi caldo per il mercato estivo. Attenzione però alla concorrenza della Dea che ha il 30 % sulla cessione del centrocampista, percentuale che potrebbe essere utilizzata come sconto per acquistare il giocatore.