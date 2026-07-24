Sfuma Comert: un’altra squadra di A ha anticipato la Lazio

In vista del calciomercato estivo, la Lazio starebbe guardando in Spagna, in particolare a Eray Comert, arrivato in scadenza con la maglia del Valencia. Con l’addio di Gila e Romagnoli che dovrebbe lasciare Formello, innesti nel reparto arretrato sono obbligatori.

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Per la difesa la Lazio guarda a Comert del Valencia: idea a zero

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO – Alla fine potrebbe essere il Torino a spuntarla per Eray Comert. Il difensore svizzero era stato seguito dalla Lazio nei mesi scorsi per sopperire agli addii di di Gila e Romagnoli. La trattativa con il classe 1998, però, non è andata in porto e il Toro ha sorpassato le concorrenti per acquistarlo a parametro zero, rivela Giacomo Morandin.

AGGIORNAMENTO 20 MARZO – Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport torna ad accostare il difensore del Valencia Comert alla Lazio. Il suo profilo è valutato nell’ottica di poter perdere Romagnoli e Gila entrambi col contratto in scadenza a giugno 2027. Restando in tema difesa il quotidiano sottolinea anche che a giugno arriverà Pedraza a parametro zero e che era stato seguito anche Arnau Martinez del Girona che ha una clausola pari a 14 milioni di euro. Questi ultimi due sono terzini e in questo caso le valutazioni sono sui possibili addii di Pellegrini e Lazzari.

AGGIORNAMENTO 17 MARZO – Cresce la concorrenza: secondo Estadio Deportivo, portale spagnolo, Osasuna, CSKA Mosca e Fiorentina sarebbero sul giocatore, tanto che già a gennaio si sarebbero fatti avanti. Occhio alla Bundes, con la sua agenzia molto potente in Germania.

Come scritto da calciomercato.it, la Lazio starebbe attenzionando con grande interesse Eray Comert del Valencia. Il classe 1998 è in scadenza a giugno, e per questo può trasferirsi a parametro zero nella Capitale. Quest’anno ha collezionato 2 gol in 14 presenze tra Liga e Copa del Rey, per un totale di 1.134 minuti giocati. Su di lui ci sono anche altri club, nello specifico tedeschi, turchi e spagnoli.

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