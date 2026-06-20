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Addio a Protti, Lazio presente all’ultimo saluto
Il mondo del calcio si è unito oggi allo stadio Picchi di Livorno in occasione della commemorazione della morte di Igor Protti; fra le tante squadre presenti c’era anche la Lazio, con una sua delegazione che ha portato un dono speciale in omaggio del bomber scomparso.
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Anche la Lazio presente alla commemorazione della morte di Igor Protti: in dono uno speciale omaggio
Come riportato dal Corriere dello Sport, 10.000 persono hanno gremito lo stadio Picchi di Livorno per stringersi nell’ultimo saluto a Igor Protti, profondamente amato in ogni piazza in cui ha giocato, compresa la Lazio di Cragnotti, dove lo “Zar” ha lasciato il suo segno indelebile, componendo un fantastico duo con Beppe Signori. “Grazie Igor, ora sei Leggenda”, “Ciao Igor. Oggi salutiamo l’uomo prima ancora del calciatore. Solo chi ti ha vissuto può capire”, sono solo alcune delle frasi commosse scritte sugli striscioni esposti all’interno dell’impianto. La società biancoceleste era anch’essa presente alla commemorazione attraverso una delegazione guidata dal direttore della comunicazione del club, Emanuele Floridi, che ha portato in omaggio una maglia della Lazio personalizzata.
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