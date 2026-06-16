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Mercato a saldo zero: Como, Monza e Sassuolo ok con aumento capitale
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Como, Monza e Sassuolo che presentato le stesse problematiche della Lazio col mercato a saldo zero, starebbero sbloccando la situazione.
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Il punto sulle squadre col mercato a saldo zero
Il Como per risolvere la questione del mercato a saldo zero ha tirato fuori 110 milioni (ne servivano 90). Così come i lariani anche Monza e Sassuolo avrebbero risolto la situazione. Tutti e tre questi club dunque potranno operare liberamente nella prossima sessione di calciomercato. Il rebus adesso è solo la Lazio che ha sempre le solite due strade: servono una ventina di milioni per sbloccare il mercato e possono arrivare o tramite cessioni o con un aumento di capitale.
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