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Un compleanno speciale in casa Zaccagni: Thiago compie 4 anni, il messaggio del capitano

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3 ore ago

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compleanno figlio Zaccagni post social

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni celebra sui social il quarto compleanno del primogenito Thiago con parole colme d’affetto, ricordando l’emozione di essere diventato padre per la prima volta quattro anni fa.

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Gli auguri social del capitano a suo figlio

Il 16 novembre rappresenta una data indimenticabile per la famiglia di Mattia Zaccagni. Esattamente quattro anni fa, infatti, nasceva il piccolo Thiago, il primogenito del calciatore e di Chiara Nasti. Per celebrare questo traguardo importante, il capitano biancoceleste ha voluto condividere tutta la sua emozione attraverso i social, pubblicando un messaggio profondo e commovente, in cui esprime tutto il suo orgoglio di padre:

“Tanti auguri di buon compleanno, ometto mio!

Oggi compi 4 anni e il mio cuore si riempie di gioia nel vederti crescere, scoprire il mondo e inseguire i tuoi piccoli e grandi sogni.

Ti auguro di non smettere mai di sognare, di credere in te stesso e di avere sempre il coraggio di seguire la tua strada. Qualunque cosa la vita ti riserverà, ricordati che io sarò sempre al tuo fianco, pronto a sostenerti, a incoraggiarti e a fare il tifo per te, in ogni passo e in ogni traguardo.

Sei e sarai sempre una delle cose più belle della mia vita.

Ti amo immensamente, piccolo mio. Buon quarto compleanno!”

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