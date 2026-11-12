Connect with us

NOTIZIE

Buon compleanno Floccari, gli auguri della società

Published

1 ora ago

on

compleanno Floccari auguri società

L’ex attaccante della Lazio, Sergio Floccari oggi compie 45 anni: ecco gli auguri della società biancoceleste sul sito ufficiale per fare gli auguri all’ex calciatore.

Leggi anche: Pedro: “L’impatto di Gattuso è evidente, i tifosi meritano questa gioia. Ritiro? Scelta presa al momento giusto”

Floccari compie gli anni, gli auguri della Lazio

“Giorno speciale per l’ex attaccante biancoceleste! L’ex attaccante biancoceleste spegne oggi 45 candeline. Sergio Floccari è approdato in biancoceleste nel gennaio del 2010, vestendo con l’Aquila sul petto fino al 2014, con in mezzo una stagione, 2011/2012, in prestito al Parma.

Floccari ha totalizzato con la maglia della Lazio 106 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e UEFA Europa League, realizzando 31 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013″.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI