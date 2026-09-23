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23 settembre 1981, buon compleanno Gabbo! Oggi Gabriele Sandri avrebbe compiuto 45 anni
Il 23 settembre 1981 nasceva Gabriele Sandri, grandissimo tifoso della Lazio e giovane ragazzo strappato alla vita troppo presto da un colpo di pistola sparato da un poliziotto e che lo prese in pieno. Oggi, Gabriele, avrebbe compiuto 45 anni.
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23 settembre 1981: il compleanno di Gabriele Sandri
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