Immobile spegne 34 candeline: tanti auguri al capitano della Lazio

Tempo di lettura: 2 minuti

COMPLEANNO IMMOBILE - Esattamente 34 anni fa a Torre Annunziata nasceva un uomo il cui destino si è legato a doppio filo a quello della Lazio: Ciro Immobile. Oggi l'attaccante biancoazzurro festeggia il compleanno. Si allenerà in vista della gara con la grande ex Torino, fresco degli ultimi traguardi raggiunti: il gol al Bayern Monaco e le 200 reti in Serie A.

Tanti auguri Immobile! La carriera del bomber della Lazio

Riportando indietro le lancette dell'orologio, più o meno a vent'anni fa, quando Ciro ne aveva dodici e, vestendo la maglia del Sorrento, dava i primi calci al pallone, con ogni probabilità noteremmo che nulla è cambiato. Sorridente, generoso, convinto dei propri mezzi e, calcisticamente parlando, un'infallibile macchina da gol. Questo era e questo è Ciro Immobile. Fin dal campionato Allievi, quando dopo aver segnato 30 gol, viene portato a Torino dalla Juventus allora di Ciro Ferrara. 80 mila euro, il valore del cartellino, e tanti sogni. Sogni che diventarono realtà il 14 marzo 2009 quando con la maglia bianconera esordì in uno Juventus - Bologna subentrando a una leggenda come Alessandro Del Piero. Lì, in quel preciso momento, nacque la storia del ragazzo di Torre Annunziata. Una storia che, prima di incontrare e sposare la Lazio, passò da Siena, Pescara, Torino, Genoa, e ancora Borussia Dortmund e Siviglia.

Immobile e la Lazio: amore a primo calcio

Quello tra Immobile e la Lazio è stato amore a prima vista. O meglio, a primo calcio. Il 27 luglio 2016 il bomber campano viene ceduto dal Siviglia alla squadra romana. Il 21 agosto successivo, a Bergamo, arriva la prima gioia personale all'esordio con la nuova maglia. Il numero uno, ora tramutato in 173 e in continuo aggiornamento. All'ombra del Colosseo, Immobile è diventato grande, ha vinto un Europeo, una Scarpa d'oro (eguagliando il record di reti in A di Higuan, 36), ha battuto svariati record, nonché regalato alla bacheca biancoceleste due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.

Tuttavia, limitarsi a elencare freddi numeri, sarebbe riduttivo. Ciro Immobile alla Lazio è diventato 'Re', rimarrà leggenda. Ma soprattutto, tenendo sempre un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo, è diventato ispirazione per molti; idolo per generazioni di ragazzi che sognano un giorno di diventare come lui. Insomma, si è legato indissolubilmente ai colori bianco e celeste.

Per cui, non ci resta che rinnovarti i nostri auguri, caro Ciro. Buon Compleanno da tutta la redazione di Lazionews.eu!