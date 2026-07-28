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Pedro compie 39 anni: gli auguri della Lazio
L’ex calciatore della Lazio Pedro spegne 39 candeline oggi, martedì 28 luglio, e a tal proposito il club biancocelesti ha voluto fare gli auguri al fuoriclasse spagnolo. Ecco di seguito il post di aguri.
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Pedro fa il compleanno: ecco gli auguri della Lazio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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