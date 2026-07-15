Lazio Primavera a Ovindoli, comincia il ritiro: il comunicato

Oggi, mercoledì 15 luglio, la Primavera della Lazio guidata da Francesco Punzi si è recata a Ovindoli, dove resterà in ritiro fino al 24 luglio per svolgere la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il prossimo 22 agosto: di seguito il comunicato con cui la Lazio biancoceleste ha dato notizia del programma del precampionato e delle amichevoli.

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Comincia il ritiro della Lazio Primavera a Ovindoli: il comunicato

“In attesa dell’esordio ufficiale della stagione, in programma il prossimo 22 agosto a Lecce contro la formazione salentina, la Lazio Primavera ha inaugurato la propria preparazione estiva.

Questa mattina il gruppo biancoceleste, guidato dal tecnico confermato Francesco Punzi, è partito alla volta di Ovindoli, sede del ritiro precampionato che accompagnerà la squadra fino al 24 luglio. La formazione alloggerà presso l’Alba Sporting Hotel e svolgerà le proprie sedute di allenamento allo Stadio Comunale della cittadina abruzzese.

La S.S. Lazio desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Ovindoli per la disponibilità, l’accoglienza e la preziosa collaborazione nell’organizzazione del ritiro.

Nel corso del ritiro la Primavera sosterrà, il 24 luglio, una gara amichevole contro una rappresentativa locale. Inoltre, il 20 luglio la squadra farà temporaneamente rientro al Training Center di Formello per prendere parte a un allenamento congiunto con la Prima Squadra allenata da mister Gennaro Gattuso.

Di seguito il programma delle successive amichevoli:

28 luglio – Formello: Lazio Primavera-Albalonga

1° agosto – Formello: Lazio Primavera-Flaminia Civita Castellana

7 agosto – Formello: Lazio Primavera-Civitavecchia

12 agosto – Roma: Salaria-Lazio Primavera

14 agosto – Roma: Luiss-Lazio Primavera”

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