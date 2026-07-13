COMUNICATI UFFICIALI
Svelato lo staff di Gattuso: tutti i volti che guideranno la Lazio
Si è concluso il primo giorno del ritiro precampionato della Lazio sotto i comandi di mister Gennaro Gattuso e del suo staff, adesso al completo: di seguito, nel comunicato diffuso dalla S. S. Lazio sul proprio sito web, i nomi di coloro che aiuteranno “Ringhio” nel guidare i biancocelesti nella prossima stagione.
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Comunicato Lazio: svelato lo staff di Gattuso
“Primo giorno di ritiro per la nuova Lazio targata Gennaro Gattuso.
I biancocelesti hanno iniziato la preparazione verso la prossima stagione con una doppia sessione di allenamento all’interno del Training Center S.S. Lazio. A guidare il lavoro della squadra, il tecnico insieme al suo staff:
Da sinistra a destra: Nicholas Cicchetti (match analyst), Marco Sangermani (collaboratore tecnico), Bruno Dominici (preparatore atletico), Luigi Riccio (vice allenatore), Gennaro Gattuso (allenatore), Dino Tenderini (preparatore atletico), Roberto Perrone (preparatore dei portieri), Cristiano Viotti (preparatore dei portieri), Franco Ferrini (preparatore recupero infortunati), Simone Fugalli (preparatore atletico)”.
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