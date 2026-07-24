Nuovo portiere per la Lazio Women: ufficiale l’arrivo di Freeman

Gianluca Grassadonia può contare su un nuovo portiere classe 2002 per la sua Lazio Women, Leah Freeman: di seguito il comunicato ufficiale con cui la società biancoceleste ha diffuso la notizia dell’acquisto della statunitense.

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Lazio Women, ufficiale l’acquisto di Freeman: il comunicato

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste. Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women’s Soccer League”.

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