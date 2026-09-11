Connect with us

COMUNICATI UFFICIALI

Appuntamento a Formello per sostenere la squadra: il comunicato del tifo organizzato

Published

5 ore ago

on

Tifosi Lazio

Il tifo organizzato della Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla propria pagina social in cui invita tutti i sostenitori biancocelesti a recarsi a Formello per incoraggiare la squadra e il mister in vista del big match contro il Milan di sabato sera.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Milan: Pinamonti in e le scelte di Amorim

Il comunicato del tifo organizzato della Lazio in vista della sfida contro il Milan.

“Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello alle ore 15 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita a un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico. Avanti laziali!”

Screenshot 2026 09 11 105155
Screenshot 2026 09 11 105155

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI