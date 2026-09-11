Appuntamento a Formello per sostenere la squadra: il comunicato del tifo organizzato

Il tifo organizzato della Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla propria pagina social in cui invita tutti i sostenitori biancocelesti a recarsi a Formello per incoraggiare la squadra e il mister in vista del big match contro il Milan di sabato sera.

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Il comunicato del tifo organizzato della Lazio in vista della sfida contro il Milan.

“Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello alle ore 15 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita a un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico. Avanti laziali!”

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