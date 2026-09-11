COMUNICATI UFFICIALI
Appuntamento a Formello per sostenere la squadra: il comunicato del tifo organizzato
Il tifo organizzato della Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla propria pagina social in cui invita tutti i sostenitori biancocelesti a recarsi a Formello per incoraggiare la squadra e il mister in vista del big match contro il Milan di sabato sera.
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Il comunicato del tifo organizzato della Lazio in vista della sfida contro il Milan.
“Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello alle ore 15 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita a un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico. Avanti laziali!”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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