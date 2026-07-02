CALCIOMERCATO LAZIO
Rivoluzione in difesa, Comuzzo nei radar della Lazio
La Lazio sta lavorando sul mercato per costruire la difesa del prossimo anno; con l’imminente uscita di Romagnoli e il probabile addio di Gila salgono le quotazioni di Pietro Comuzzo, della Fiorentina, come nuovo centrale difensivo biancoceleste.
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La Lazio pensa a Comuzzo per la difesa
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è alla ricerca dei possibili sostituti di Romagnoli e Gila. Il preferito, al momento, resta Sergi Dominguez, classe 2005 della Dinamo Zagabria. Ma non è il solo: piace anche Pietro Comuzzo, difensore ventunenne della Fiorentina. Al momento siamo ancora nel mondo delle idee. Prima servono delle cessioni, e l’apertura da parte dei Viola a farlo partire in prestito.
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