Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA MIHAJLOVIC – Mancano solo due giorni all’incontro tra Lazio e Bologna, valevole per la 26esima giornata di Serie A. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi rappresenta un nuovo appuntamento per rincorrere la storia. Un successo sarebbe fondamentale per poter assistere con serenità all’incontro di domenica sera tra Juventus e Inter.

Mihajlovic all’Olimpico: si prevede una grande accoglienza

Si prevedono circa 40.000 spettatori allo Stadio Olimpico per inseguire il sogno. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà l’occasione di regalare una grande accoglienza a Sinisa Mihajlovic. Come all’andata, non mancheranno sicuramente striscioni e cori e l’allenatore serbo metterà d’accordo sia i tifosi di casa che quelli ospiti.

