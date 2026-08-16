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Conceiçao nostalgico: la foto con le maglie delle squadre dove ha giocato

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10 minuti ago

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Maglie della Lazio

Sergio Conceiçao è in attesa di una nuova opportunità come allenatore, ma nel frattempo non dimentica il suo passato da calciatore: su Instagram ha pubblicato una foto in cui è seduto tra le maglie di Parma, Inter e Lazio, le tre squadre italiane con cui ha giocato.

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Conceiçao ha pubblicato una foto attorniato dalle maglie delle sue squadre italiane

L’ex allenatore del Milan ha avuto un passato glorioso in Italia, da calciatore, con le maglie di Lazio, Inter e Parma. E allora perché non celebrarlo? Sui propri profili social ha postato una foto con le maglie dei tre club sopracitati, stese sul prato accanto a lui. Si tratta di un tuffo nel passato tra nostalgia e sentimenti, non a caso, la didascalia che ha scelto recita “Ricordi di momenti indimenticabili”.

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