INTERVISTE
Conceiçao: “Non ho offerte, starò un po’ con la mia famiglia”
Sergio Conceiçao, ex calciatore della Lazio che oggi allena, ma è da poco senza squadra, ha rilasciato un’intervista a CNN Portugal dopo l’addio all’Al-Ittihad: nell’intervento ha parlato del suo futuro in panchina e del suo passato al Milan.
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L’intervista di Sergio Conceiçao sul suo futuro e il passato in Italia
“La mia esperienza al Milan è stata interessante. Ora il clubè peggiorato: i dirigenti se ne sono andati, l’allenatore è stato esonerato e ha fatto anche meno punti di noi. Quando sono arrivato al Milan, insieme al mio staff tecnico abbiamo giocato in finale di Coppa Italia. Abbiamo superato la Roma, una squadra fortissima e molto interessante, e l’Inter, finalista di Champions League. Poi abbiamo perso la finale contro il Bologna. Per me l’importante è vincere, non l’abbiamo fatto in quel caso, ma solo a Rihad per la Supercoppa”.
“Al momento non ho offerte e tornerò in Algarve con la famiglia. Penserò a quello che potrebbe presentarsi, ovvero a un progetto che sia un po’ diverso dagli ultimi due che ho affrontato. Sono stati davvero molto difficili”.
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