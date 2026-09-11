INTERVISTE
Conceição: “Alla mia Lazio è mancata solo la vittoria della Champions”
Anni d’oro in Italia per l’ex calciatore oggi allenatore Sergio Conceição, l’ex biancoceleste ha ricordato la sua Lazio riconoscendo che a quella squadra è mancata solo la vittoria della Champions League, traguardo che poteva raggiungere, secondo lui, vista la caratura della rosa: questa la sua intervista per DAZN Portugal.
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Le parole di Conceição sulla Lazio e la vittoria della Champions League
“La squadra della Lazio in cui ho giocato era di altissimo livello e ha dato al calcio diversi
allenatori: Inzaghi, Simeone, Mancini… Ma durante gli allenamenti non si parlava soltanto di
tattica: c’era una grande confusione, non potete immaginare. Avevamo lì personalità molto
forti. Nei miei due anni alla Lazio abbiamo vinto cinque o sei trofei, avevamo una squadra fantastica!.
Conceicao sulla Champions
“Siamo riusciti a vincere uno dei due campionati che il club ha conquistato nella sua storia, abbiamo vinto la Supercoppa Europea, l’ultima Coppa delle Coppe, se non ricordo male, lo Scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e ci è mancata soltanto la Champions League. Siamo arrivati ai quarti di finale, credo, dove abbiamo affrontato il grande Valencia di Héctor Cúper. Abbiamo perso una partita in una di quelle serate in cui non è andato bene nulla, ed è stato un grande rammarico perché credo che avessimo una squadra in grado di vincere anche la Champions”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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