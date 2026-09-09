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Lazio, con Gattuso cambia il passo: biancocelesti sempre più atletici

Published

2 ore ago

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Gattuso

Una delle prime trasformazioni della Lazio di Gennaro Gattuso riguarda la condizione atletica. Il lavoro svolto dal tecnico nei primi mesi sulla panchina biancoceleste sta iniziando a emergere anche durante le partite, con una squadra che riesce a mantenere intensità e ritmo per lunghi tratti.

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La Lazio di Gattuso spinge più di tutte le squadre

Come riporta il Corriere dello Sport, i dati raccolti nelle prime giornate raccontano una Lazio spesso superiore agli avversari sul piano della corsa. A Udine i biancocelesti hanno totalizzato 119,340 chilometri, contro i 117,469 dell’Udinese. Ancora più significativo il dato contro il Genoa, con 125,169 chilometri percorsi rispetto ai 122,901 rossoblù. A Bologna, nonostante il totale più basso, il divario è stato ancora più netto: 115,454 chilometri per la Lazio contro i 109,542 degli emiliani. Non è soltanto una questione di quantità. La squadra sta mostrando anche una maggiore capacità di attaccare gli spazi e sostenere il pressing, con diversi giocatori capaci di raggiungere velocità elevate. A Udine Floriani, Cancellieri, Frattesi e Tavares hanno superato i 28 km/h. Numeri che fotografano una Lazio diversa rispetto a quella vista all’inizio con il Mantova. Gattuso sta cercando di portare la squadra verso un calcio fatto di pressione, intensità e distanze ridotte tra i reparti. E, partita dopo partita, la condizione fisica sembra diventare uno degli strumenti principali attraverso cui i biancocelesti provano a imporre il proprio gioco.

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