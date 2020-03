Tempo di lettura: < 1 minuto

CONDO’ LAZIO – Ai microfoni SkySport 24 è intervenuto Paolo Condò per parlare della lotta Scudetto che in queste settimane si sta facendo quantomai di fuoco. Il noto giornalista ha commentato il match della Lazio contro il Bologna e ha fatto un quadro generale sulle dirette rivali dei biancocelesti: Inter e Juventus su tutte. Ecco le sue parole.

Sulla lotta Scudetto

“Le eliminazioni in Europa League e in Coppa Italia non sono state così negative per la Lazio, considerando i tanti impegni delle sue rivali. In questo momento i biancocelesti sono i candidati di punta al campionato. Anche contro il Bologna hanno giocato magnificamente, soprattutto nella prima mezz’ora in cui si sono portati sul 2-0. La Lazio sta giocando un calcio celestiale e questo è un punto a favore per la vittoria finale.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.