Brescia-Lazio Women Grassadonia: "Partita decisiva"

CONFERENZA STAMPA GRASSADONIA BRESCIA LAZIO WOMEN- Il tecnico della Lazio Women Grassadonia è intervenuto nella conferenza stampa in vista della sfida al Brescia. Ecco le parole del tecnico biancoceleste.

Grassadonia su Brescia - Lazio Women

"Mancano dieci partite e per noi domenica sarà storica, mi piace definirle così, è talmente delicata per tanti aspetti anche prospettici e sappiamo che dobbiamo centrarla, di incontrare un’avversaria molto organizzata e lo abbiamo visto nella partita di andata. Tende sempre a giocare, ha buone individualità. Ci sono trenta punti in palio da qui alla fine della stagione, ma questa è davvero decisiva".

Grassadonia sulle sfide della Lazio Women

"Genoa e Bologna trasferte complicate, ora c’è il Brescia. Ci sono punti in comune? Si, sono tutte squadre che ti renderanno la vita difficile. Il girone di ritorno è sempre complicato e diverso rispetto a quello d’andata. Tutte cercano di fare bella figura e di mettersi in mostra. Dico sempre alle mie calciatrici che nella mente degli addetti ai lavori rimangono le prime dieci e le ultime dieci, ogni calciatrice cercherà di fare il massimo e di renderci la vita difficile. Ci sono squadre che devono lottare per la salvezza, chi cercherà di mettersi in mostra e altre che giocano bene il calcio e il Brescia è una di queste. Noi conosciamo nel profondo l’importanza di questa partita, parliamo spesso e sappiamo che per noi è fondamentale e dobbiamo centrarla".

Grassadonia sul Brescia

"Il Brescia spesso nel primo tempo trova il gol, se temo questo aspetto? Si lo temo, lo abbiamo visto in settimana. Abbiamo visto il flusso del Brescia, il primo e il secondo tempo, i quindici minuti iniziali. Sono tutte cose che sappiamo, valutiamo e studiamo con grande attenzione insieme allo staff. È una partita che dobbiamo prendere ancora di più con il giusto atteggiamento e il giusto approccio. Spesso i nostri approcci non sono dei migliori e l’esperienza ci deve dire che dobbiamo cambiare registro da questo punto di vista".

Grassadonia sul cinismo della Lazio Women

"Cinismo sotto porta? Noi a oggi siamo primi in classifica, ma abbiamo -8 (differenza reti) dalla Ternana. Le partite le vediamo e le vedete anche voi, quello che le ragazze riescono a creare con grande attenzione e bravura ma ci manca la finalizzazione. Lavoriamo tanto durante la settimana per cercare di migliorare questo aspetto e speriamo di cominciare da domenica a Brescia".

Grassadonia sulla difesa

"Difesa? Parlavamo in settimana, abbiamo visto che senza calciare in porta noi subiamo gol. È successo domenica con la Res Roma che non ci hanno mai calciato in porta e hanno trovato il gol su rigore. È successo a Bologna dove abbiamo preso l’1-2 su una disattenzione. Sono aspetti che vanno migliorati e ci lavoriamo tanto durante la settimana, loro lo fanno con grande applicazione. Cerchiamo di guardare tutti gli aspetti soprattutto negativi, per quanto riguarda la fase difensiva in maniera collettiva e sui singoli reparti. Ho una squadra che fortunatamente da questo punto di vista è veramente ricettiva".