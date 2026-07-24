Megan Connolly: “Mi sento una delle leader di questa Lazio”

C’è una nuova stagione alle porte, ancora con indosso la maglia della Lazio Women, per il difensore Megan Connolly: l’arretrata biancoceleste, impegnata assieme alle sue compagne nel ritiro di Celano, ha concesso un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club.

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L’intervista a Megan Connolly sulla Lazio Women

“In questo momento sono molto felice di rimanere qui un altro anno, con la squadra. In questa stagione penso ci aspetta un’annata forte”.

Connolly sulle prospettive di stagione

“Quest’anno siamo un nuovo gruppo, ma non sono cambiati gli obiettivi e sono molto felice. Anche le nuove arrivate sono molto felici. Non cambiano i principi tattici e speriamo di poter fare, ancora una volta, una stagione importante. Ci sono tante giovani, per me è importante essere leader per la squadra. È una cosa che mi piace, ma anche altre compagne hanno questo ruolo, ed è un bene”.

“Sul campo è molto importante parlare bene italiano, comunicare sempre con la squadra. Spero di poter aiutare il nostro riferimento Visentin con lanci dalla difesa, è forte e veloce. Spero di poterle fare tanti assist. E magari riuscire a fare un paio di gol anche io in stagione”.

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