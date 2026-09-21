LAZIO WOMEN
Nuovo arrivo per la Lazio Women, ufficiale Lidia Consolini
La Lazio Women ha ufficializzato con un comunicato l’acquisto dall’Inter del difensore classe 2007 Lidia Consolini.
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Il comunicato ufficiale della Lazio Women sull’arrivo di Lidia Consolini.
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Lidia Consolini dall’ F.C. Internazionale Milano.
Difensore classe 2007, approda nella Capitale dopo l’ esperienza nel Settore Giovanile nerazzurro con cui ha anche esordito in Serie A nella passata stagione. Nel corso della sua giovane carriera figurano anche varie presenze con le selezioni giovanili dell’Italia, coronate con la partecipazione al Mondiale Under 20 in corso.
Benvenuta Lidia!”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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