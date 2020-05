Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVO MARUSIC – Adam Marusic, nonostante i vari infortuni che ne hanno minato le prestazioni anche in questa stagione, ha convinto Simone Inzaghi. Il montenegrino, che la scorsa estate ha visto arrivare alla Lazio un concorrente sulla fascia come Lazzari, non ha potuto giocarsi tutte le sue carte fino a febbraio a causa di vari problemi fisici; ma una volta tornato a pieno regime ha mostrato il suo valore.

Lazio, avviati i contatti per il rinnovo di Marusic

Buone prestazioni, culminate con il gol al Genoa nell’ultima partita giocata dalla Lazio, che hanno convinto i biancocelesti a rinnovare il contratto di Marusic. L’attuale accordo scade nel 2022 e, come riportato dal Corriere dello Sport, le intenzioni della società sono quelle di prolungare almeno fino al 2024 anche con un adeguamento dell’ingaggio che potrebbe arrivare intorno al milione a stagione. I contatti sono avviati e la società laziale, visto anche l’interesse sul montenegrino del Psg, vuole tutelarsi e blindare l’esterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.