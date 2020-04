Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUSEPPE CONTE – Da ormai due mesi l’Italia sta combattendo l’emergenza Coronavirus. In attesa del prossimo dpcm, il Premier Giuseppe Conte ha anticipato le manovre che verranno attuate dal 4 maggio. Queste le parole del presidente del consiglio in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.



Le parole di Conte



“Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese. Annunceremo questo nuovo piano al più tardi all’inizio della prossima settimana. Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Non sarà un ‘libera tutti’. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e contenimento del contagio”.

