Terza estate consecutiva di protesta: i social esplodono

La contestazione della tifoseria organizzata della Lazio, in programma il prossimo 2 luglio sta raccogliendo enormi consensi sui social da parte di semplici tifosi, ma anche di personaggi pubblici: è la terza estate consecutiva che i supporter biancocelesti scendono in piazza.

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Tifosi della Lazio scatenati sui social in attesa della contestazione del 2 luglio.

Per il terzo anno consecutivo i tifosi della Lazio scenderanno in piazza nel periodo estivo per mostrare tutto il proprio dissenso nei confronti di una società che ha smesso di cullare ambizioni di alta classifica. La clausola del dodicesimo posto, che sarebbe stata inserita nel contratto di Gattuso, ne è la lampante dimostrazione. Il prossimo 2 luglio sono attese migliaia di persone al corteo che partirà da Ponte Milvio nel pomeriggo e che andrà avanti fino a sera inoltrata.

Nel frattempo sui social i supporter biancocelesti suonano la carica: “Questa manifestazione è fondamentale. Dobbiamo dare un segnale forte e chiaro”, “È solo l’inizio, nessuna tifoseria ha mai mosso e fatto iniziative con questa continuità e rispetto per la maglia”. E nei confronti di chi si prova a tirare indietro arriva la replica della Curva Nord: “La manifestazione andrà avanti fino a tardi, finite di lavorare e venite. Niente scuse!”.

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