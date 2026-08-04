CALCIOMERCATO LAZIO
Il Como pesca dalla Lazio per le giovanili: ufficiale l’acquisto di Marco Aurelio Conti
Come riportato da Gazzetta Regionale, Marco Aurelio Conti lascia le giovanili della Lazio e si trasferisce al Como.
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Il Como soffia Conti alla Fiorentina
Come evidenziato dal quotidiano su Marco Aurelio Conti non c’era solo il Como ma anche la Fiorentina, con i viola che sembravano essere in vantaggio. All’ultimo invece l’hanno spuntata i lariani. Conti nell’ultima stagione aveva trascinato l’U14 biancoceleste con ben 21 reti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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