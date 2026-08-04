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CALCIOMERCATO LAZIO

Il Como pesca dalla Lazio per le giovanili: ufficiale l’acquisto di Marco Aurelio Conti

Published

3 ore ago

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Bandiera della Lazio Lazionews.eu

Come riportato da Gazzetta Regionale, Marco Aurelio Conti lascia le giovanili della Lazio e si trasferisce al Como.

Leggi Anche: Lazio su Gimenez ma il Porto fa sul serio: la possibile formula non convince il Milan

Il Como soffia Conti alla Fiorentina

Come evidenziato dal quotidiano su Marco Aurelio Conti non c’era solo il Como ma anche la Fiorentina, con i viola che sembravano essere in vantaggio. All’ultimo invece l’hanno spuntata i lariani. Conti nell’ultima stagione aveva trascinato l’U14 biancoceleste con ben 21 reti.

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4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
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