NOTIZIE
I conti smentiscono le rassicurazioni di Lotito
Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha sempre ribadito che la società fosse solida, senza debiti, ritenendo il blocco del mercato una realtà ormai superata: i fatti però sono altri, la società biancoceleste si trova in una situazione tutt’altro che stabile e i conti parlano chiaro e smentiscono il presidente.
Leggi anche: Chiusa la prelazione abbonati: ecco quanti abbonamenti sono stati venduti
Lotito rassicura ma i conti lo smentiscono
Le parole pronunciate da Claudio Lotito durante la cena di Natale del 15 dicembre 2025 trovano oggi un riscontro diverso nei documenti contabili e nei controlli federali. Il presidente aveva descritto la Lazio come una società solida, senza mutui o bond, attribuendo il blocco del mercato a una norma ormai superata. Il bilancio al 30 giugno 2025 racconta però una situazione più complessa: patrimonio netto consolidato negativo per 16,8 milioni di euro, debiti superiori a 228 milioni e una perdita di 17,1 milioni. Anche la semestrale al 31 dicembre ha confermato le difficoltà, con un rosso di 20,4 milioni e un indebitamento finanziario netto salito a 111,3 milioni. Il ritorno del patrimonio netto in positivo è stato possibile grazie alla rivalutazione di immobili, senza effetti sulla liquidità. Sul fronte del mercato, il blocco non è dipeso esclusivamente dall’indice di liquidità. Alla verifica federale del 31 marzo 2025 la Lazio non rispettava infatti i tre parametri previsti dalla FIGC – liquidità, indebitamento e costo del lavoro – facendo così scattare il divieto di operare. Dal 2026 è entrato in vigore un nuovo parametro unico e, secondo i controlli, la Lazio è rimasta l’unica società a non risultare in regola, alimentando le discussioni sulla sostenibilità della gestione economica del club.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Romagnoli: il difensore si allena da solo a Roma in attesa dell’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Diogo Leite resta sullo sfondo ma contatti poco proficui con la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio – Sergi Dominguez, l’affare si complica: un club offre di più
-
NOTIZIE2 ore ago
Ritiro Lazio, programmata una grigliata per unire il gruppo