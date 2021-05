Contro il Sassuolo sarà l’ultima di Lulic: l’addio del capitano

- Advertisement -

SENAD LULIC LAZIO – L’eroe del 26 maggio è giunto ai titoli di coda cn la maglia della Lazio. L’età e i problemi fisici faranno finire una storia d’amore iniziata 9 anni fa. La storia, però, non si cancella ed il ricordo del bosniaco rimarrà per sempre indelebile nella mente dei tifosi biancocelesti.

L’ultima gara con l’aquila sul petto

Questa sera contro il Sassuolo, quindi, Senad Lulic scenderà in campo per l’ultima volta con l’aquila sul petto. Come riporta il Corriere dello Sport, per onorarlo Simone Inzaghi lo schiererà titolare dal 1′. Lo stesso giocatore ed il pubblico biancoceleste avrebbero preferito salutarsi dal vivo, ma il Covid-19 non consentirà il giusto tributo ad uno degli uomini della storia capitolina.