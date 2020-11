Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Meno di 24 ore alla gara di Serie A tra Lazio e Udinese. La squadra di Inzaghi oggi ha svolto la rifinitura in vista del match in programma domani alle 12:30. Vediamo nel dettaglio tutte le news di oggi.

Il mondo Lazio

Simone Inzaghi alla vigilia della gara è intervenuto in conferenza stampa per raccontare la gara di domani, prima di svolgere a Formello la rifinitura. In gruppo Luiz Felipe e Milinkovic, che probabilmente partiranno dalla panchina. Sperano in una maglia da titolare Akpro e Pereira. Confermato Correa, che è in un momento di forma straripante, mentre Luis Alberto spera di ritrovare il gol. Immobile, invece, spiega l’iniziativa benefica sulle magliette che la Lazio metterà all’asta dopo la gara di domani. Sul fronte societario si va verso il totale chiarimento tra Lotito e Peruzzi, dove un ruolo importante lo ha giocato Tare oltre al gruppo squadra.

Le altre news di oggi

La proposta di centralizzare i tamponi Covid-19 in Serie A è stata bocciata e le squadre continueranno a fare riferimento ai laboratori scelti ad inizio pandemia. Nel mondo del calcio sono state diverse le parole di oggi: l’ex Basta ha parlato dell’esperienza a Roma, mentre Benitez ha raccontato Inzaghi, tanto apprezzato dai giocatori biancocelesti. Luca Pellegrini, invece, ha spiegato cosa significa giocare con il Covid-19. Tra gli ex friulani ha parlato Domizzi e delle sue gare contro la società capitolina. Infine Anna Falchi ha espresso ancora una volta la sua fiducia verso la squadra biancoceleste.

