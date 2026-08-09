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I convocati di Gattuso per Frosinone Lazio

Published

12 ore ago

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Gennaro Gattuso

La Lazio ha diramato sui propri canali social la lista dei convocati per l’amichevole di questa sera alle ore 20:45 contro il Frosinone: gli uomini scelti da Gattuso.

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La lista dei convocati di Gattuso per l’amichevole Frosinone Lazio.


Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

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