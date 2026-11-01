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Verso Lazio Cagliari: ecco i convocati di Gattuso

Published

1 ora ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Di seguito la lista dei convocati diramata da Gennaro Gattuso per Lazio-Cagliari: tutti presenti ad eccezione di Marusic, Rovella e Gudmundsson oltre a Furlanetto. Non rientra invece nella lista Serra che sarà impegnato con la formazione Primavera.

Leggi Anche: Minutaggio Lazio: chi gioca di più e chi di meno con Gattuso

I convocati di Gattuso per Lazio-Cagliari

PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti.
DIFENSORI: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Sutalo, Tavares.
CENTROCAMPISTI: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor.
ATTACCANTI: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Zaccagni.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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