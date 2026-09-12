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Lazio Milan, in convocati di Gattuso: out Doekhi, ma c’è Cataldi

Published

2 ore ago

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Danilo Cataldi

In vista del big match di oggi pomeriggio della Lazio contro il Milan ,valido per la quarta giornata di Serie A, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati: torna in panchina Danilo Cataldi dopo il lungo stop, fuori Doekhi, operatosi alla mano nelle scorse ore.

LEGGI ANCHE: Infortunio Doekhi, l’olandese si è operato: salta il Milan

I convocati di Gattuso per Lazio Milan

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

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