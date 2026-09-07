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Udinese Lazio, i convocati di Gattuso: c’è Gudmundsson
In vista della sfida di stasera della Lazio contro l’Udinese, valida per la terza giornata di Serie A, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati: assenti gli infortunati Rovella, Marusic, Cataldi e Dele-Bashiru, così come Patric e Pellegrini, fuori dalla lista. Non figura fra coloro che prenderanno alla trasferta in Friuli, ovviamente, neanche il nuovo arrivato Diogo Leite.
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I convocati di Gattuso per Udinese – Lazio
Ecco i 23 che Ringhio ha chiamato per la trasferta friulana:
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
- Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
- Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
- Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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