Connect with us

NOTIZIE

Udinese Lazio, i convocati di Gattuso: c’è Gudmundsson

Published

14 minuti ago

on

convocati Gattuso Udinese Lazio

In vista della sfida di stasera della Lazio contro l’Udinese, valida per la terza giornata di Serie A, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati: assenti gli infortunati Rovella, Marusic, Cataldi e Dele-Bashiru, così come Patric e Pellegrini, fuori dalla lista. Non figura fra coloro che prenderanno alla trasferta in Friuli, ovviamente, neanche il nuovo arrivato Diogo Leite.

LEGGI ANCHE: Qui Milan, problemi per Gila: filtra ottimismo per lo spagnolo

I convocati di Gattuso per Udinese – Lazio

Ecco i 23 che Ringhio ha chiamato per la trasferta friulana:

  • Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 
  • Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
  • Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
  • Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI