Mandas, arriva la convocazione con la Grecia: ecco la lista completa!

Christos Mandas è stato convocato dalla nazionale della Grecia per le prossime partite di novembre contro Olanda e Serbia, partite dove gli ellenici proveranno a conquistare gli ottavi e potranno contare sul portiere della Lazio. Ecco la lista completa dei convocati.

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La lista convocati della Grecia: c’è Mandas

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