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Convocati Grecia, c’è anche Mandas: ecco la lista completa!
Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato convocato dalla Grecia per i prossimi impegni di Nations League: di seguito ecco la lista completa delle convocazioni.
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Convocati Grecia: Mandas in lista, ecco l’elenco completo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
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|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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