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Convocati Grecia, c’è anche Mandas: ecco la lista completa!

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4 ore ago

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Convocati Grecia

Christos Mandas, portiere della Lazio, è stato convocato dalla Grecia per i prossimi impegni di Nations League: di seguito ecco la lista completa delle convocazioni.

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Convocati Grecia: Mandas in lista, ecco l’elenco completo

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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