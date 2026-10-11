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Tra poche ore c’è Lazio Monza: i convocati di Gattuso
A poche ore dalla gara Lazio Monza, in programma alle 15.00 allo stadio Olimpico di Roma, il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei calciatori convocati. Presenti Cataldi, Dele-Bashiru e Przyborek; out invece Marusic, Rovella, Cancellieri e Gudmundsson.
Leggi anche: “Gattuso a caccia di un altro record: contro il Monza per entrare nella storia”
I convocati da Gattuso per il match Lazio Monza
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
- Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
- Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
- Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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