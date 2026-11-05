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Italia, i convocati di Mancini: c’è un solo calciatore della Lazio, ecco di chi si tratta
Roberto Mancini, Ct della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia in vista delle due sfide di Nations League contro Belgio e Francia che impegneranno gli azzurri: presente un solo calciatore della Lazio, ecco di chi si tratta.
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I convocati di Mancini per l’Italia: presente solo Frattesi tra i calciatori della Lazio
- Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
- Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
- Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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