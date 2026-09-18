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Taylor torna in Nazionale: Xavi lo convoca con l’Olanda
Kenneth Taylor, dopo l’esclusione dai convocati per il Mondiale 2026, torna in Nazionale dopo la convocazione di Xavi con l’Olanda.
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Taylor torna in Nazionale: Xavi lo convoca con l’Olanda
Kenneth Taylor ritrova la maglia dell’Oranje. Il centrocampista della Lazio, infatti, è stato convocato dal nuoco commissario tecnico Xavi per prender parte ai prossimi impegni della Nazionale olandese nella fase a gironi di Nations League contro Germania, Grecia e due volte la Serbia
Convocati Olanda: niente Mondiale per Taylor
*aggiornamento 27 maggio 2026
PORTIERI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).
DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton).
CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia).
ATTACCANTI: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
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|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
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|Atalanta
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|4
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|1
|4
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|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
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|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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