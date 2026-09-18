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Taylor torna in Nazionale: Xavi lo convoca con l’Olanda

Published

21 minuti ago

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Convocati Olanda

Kenneth Taylor, dopo l’esclusione dai convocati per il Mondiale 2026, torna in Nazionale dopo la convocazione di Xavi con l’Olanda.

Leggi Anche: Gattuso sbotta su Icardi: “Basta con questo casino, abbiamo fatto delle scelte”

Taylor torna in Nazionale: Xavi lo convoca con l’Olanda

Kenneth Taylor ritrova la maglia dell’Oranje. Il centrocampista della Lazio, infatti, è stato convocato dal nuoco commissario tecnico Xavi per prender parte ai prossimi impegni della Nazionale olandese nella fase a gironi di Nations League contro Germania, Grecia e due volte la Serbia

Convocati Olanda: niente Mondiale per Taylor

*aggiornamento 27 maggio 2026

PORTIERI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

DIFENSORI: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton).

CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia).

ATTACCANTI: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

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15 Fiorentina 3 4
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