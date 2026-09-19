Portogallo, Nuno Tavares tra i convocati: ci sarà in Nations League

La prima pausa della stagione sta per arrivare ed è tempo di chiamate anche per i giocatori della Lazio: Nuno Tavares si è guadagnato la convocazione da parte del Portogallo per la Nations League.

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Portogallo, i convocati per la Nations League: c’è Nuno Tavares

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