LAZIO CREMONESE FORMAZIONI CRONACA – Inizia oggi la Coppa Italia 2019-20 della Lazio. La squadra di Inzaghi approccia la competizione da campione in carica e, agli ottavi, sfida la Cremonese di Massimo Rastelli. I lombardi non stanno vivendo una stagione facile e, al momento, sono solo a +1 dalla zona retrocessione in Serie B. Momento speciale, invece, in casa capitolina, con il mister pronto però a ricorrere ad un ampio turnover per questa gara inaugurale del torneo. Lazio Cremonese, le formazioni e la cronaca del match.

Lazio – Cremonese

Coppa Italia 2019/20 – Ottavi di finale

Stadio Olimpico di Roma – martedì 14 gennaio, ore 18:00

Lazio Cremonese

Le formazioni ufficiali di Lazio Cremonese

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile

A disposizione: Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, D. Anderson, A. Anderson.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi.

A disposizione: Ravaglia, Volpe, Bia, Bignami, Ravanelli, Migliore, Ceravolo, Boultam, Girelli, Gustafson, Valzania.

Allenatore: Massimo Rastelli.

Gli arbitri di Lazio Cremonese

ARBITRO: MAGGIONI

ASSISENTI: ROBILOTTA – SECHI

IV: DIONISI

VAR: GIUA

AVAR: RANGHETTI

I marcatori di Lazio Cremonese

26′ – Raddoppio della Lazio – Ancora Lazio, questa volta è Marco Parolo a timbrare il cartellino. Cross dalla sinistra di Jony, il centrocampista devia da pochi passi in rete. 2-0!

10 – Gol della Lazio – Match sbloccato da Patric, al termine di una bella azione corale: cross basso dalla sinistra di Adeknaye, Agazzi devia il pallone e lo spagnolo è il più lesto di tutti a deviarlo in porta di mancino. 1-0!

Gli ammoniti

Le sostituzioni

29′ – Ravaglia per Agazzi (Cremonese)

La cronaca del match

45’+4 – Finisce il primo tempo

45’+2 – Parolo, che occasione! Tiro al volo dall’altezza del dischetto, con Ravaglia a terra: palla alta sulla traversa

45′ – 4 minuti di recupero

44′ – Adekanye a un passo dal gol! Cross basso di Bastos dalla destra, il numero 34 anticipato di un soffio dalla presa bassa di Ravaglia

42′ – Occasione Lazio: Adekanye, dal fondo, crossa basso e all’indietro per Patric. Tiro sporco di destro, ma Ravaglia c’è

38′ – Qualche guizzo di Adekanye, il popolo biancoceleste incita il numero 34

31′ – Patric da fuori, tiro velleitario di mancino: Ravaglia blocca

29′ – Non ce la fa Agazzi che esce in lacrime e in barella, applaudito da tutto l’Olimpico. Al suo posto Ravaglia

26′ – Nell’azione del gol si fa male Agazzi, ferito al ginocchio in mischia: staff medico della Cremonese in campo, gioco fermo

26′ – Raddoppio Laziooooo, segna Parolo su assist di Jony! 2-0!

22′ – Azione ospite, prova a concluderla Palombi di testa, ma il pallone arriva innocuo tra le braccia di Proto

18′ – La Lazio abbassa i ritmi dopo i primi 15 minuti giocati con intensità

12′ – Risposta ospite con Deli: gran tiro dalla sinistra dell’area, Proto ci arriva!

10′ – GOOOOL della Lazio: la sblocca Patric, su cross di Adekanye! 1-0!

6′ – Immobile, gran botta da dentro l’area: Bianchetti respinge con un braccio, ma era girato. L’arbitro lascia proseguire

4′ – Risposta ospite con Deni: tiro dal limite, palla di un soffio a lato

3′ – Subito Lazio con Adekanye: filtrante di Berisha, l’attaccante prova la conclusione a giro, ma non trova la porta

1′ – Si parte, la Lazio in campo con la maglia celebrativa dei 120 anni. Circa 10mila i tifosi presenti, buona la rappresentanza dei supporters ospiti

