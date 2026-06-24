COPPA ITALIA
Coppa Italia, ufficiale data e orario di Lazio Mantova
La Lega Serie A ha comunicato la data e l’orario ufficiale del match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia fra Lazio e Mantova.
LEGGI ANCHE: Serie A, orari e programmazione delle prime cinque giornate
L’orario e la data ufficiale del match dei trentaduesimi di Coppa Italia fra Lazio e Mantova.
La Lega Serie A ha comunicato che la Lazio esordirà in Coppa Italia domenica 16 agosto alle 21:15 contro il Mantova, nella gara valida per i trentaduesimi di finale della competizione. La partita sarà visibile in esclusiva su Italia 1.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO22 minuti ago
Romagnoli all’Al-Sadd: il difensore ha firmato con il club qatariota
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas, il Bournemouth lo rivorrebbe in prestito: la Lazio lo cede solo a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 minuti ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Il Napoli vuole chiudere per Gila: Rafa Marin possibile contropartita