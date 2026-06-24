Coppa Italia, ufficiale data e orario di Lazio Mantova

La Lega Serie A ha comunicato la data e l’orario ufficiale del match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia fra Lazio e Mantova.

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L’orario e la data ufficiale del match dei trentaduesimi di Coppa Italia fra Lazio e Mantova.

La Lega Serie A ha comunicato che la Lazio esordirà in Coppa Italia domenica 16 agosto alle 21:15 contro il Mantova, nella gara valida per i trentaduesimi di finale della competizione. La partita sarà visibile in esclusiva su Italia 1.

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