NAPOLI INTER FORMAZIONI – Scendono in campo oggi Napoli e Inter per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata in favore dei partenopei firmato da Fabian Ruiz, i nerazzurri cercano la rimonta al San Paolo per raggiungere la Juventus in finale. Fischio di inizio alle ore 21:00. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 4 Demme, 12 Elmas; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne. A disp: 1 Meret, 27 Karnezis, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 34 Younes, 99 Milik. All: Gennaro Gattuso.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi. All: Antonio Conte.

ARBITRO: Rocchi.

ASSISTENTI: Del Giovane, Cecconi.

QUARTO UOMO: Mariani.

VAR E ASSISTENTE VAR: Valeri, Giallatini.

